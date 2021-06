Odinstaluj te aplikacje ze swojego smartfona. Zawierają spyware

Joker znów atakuje.

Złośliwe oprogramowanie, które kradnie dane i nie tylko

Fast Magic SMS

Super SMS

Auxiliary Message

Super Message

Free CamScanner

Element Scanner

Travel Wallpaper

Go Messages

Niestety, mimo licznych zabezpieczeń, do sklepu Google Play regularnie trafiają aplikacje zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Przykładem takiego oprogramowania jest Joker – spyware, o którym słyszy się od kilku ładnych lat. Niestety, niedawno Joker został wykryty w ośmiu nowych aplikacjach w Google Play. Sprawdź, czy pobrałeś którąkolwiek z nich.Jak wspomniałam, Joker to przykład spyware. Ten typ złośliwego oprogramowania, czyli malware zakrada się na Twój telefon po to, by bez Twojej wiedzy zbierać cenne informacje, takie jak zawartość SMS-ów czy list kontaktów. Na domiar złego, rejestruje ono użytkowników w rozmaitych płatnych usługach premium – rzecz jasna bez ich zgody.Ostatnie aplikacje, w których wykryto spyware Joker to: