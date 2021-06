Uwaga na fałszywe mody do Minecrafta. Skrywają malware

Niebezpieczeństwo w sklepie Google Play.

Problem, który dotknął co najmniej miliona urządzeń

Minecraft to niebywale popularna gra. Zapewne jest to najlepiej sprzedająca się gra na świecie. Nic zatem dziwnego, że jej gracze są jednym z ulubionych celów ataków przeprowadzanych przez społeczność hakerską. Ta regularnie rozprzestrzenia złośliwe oprogramowanie pod przykrywką modów do Minecrafta. Jak jednak niedawno zauważyli badacze z firmy Kaspersky, ostatnimi czasy malware ukryte w modach do omawianej gry jest zjawiskiem jeszcze częstszym niż dotychczas, a przynajmniej w sklepie Google Play.Złośliwe aplikacje mobilne podszywające się pod mody do Minecrafta nie dość, że w żaden sposób nie wzbogacają gry, to zalewają urządzenia, na których są instalowane, całą masą niechcianych reklam. Owe reklamy niejednokrotnie sprawiają, iż z telefonu czy tabletu dosłownie nie da się korzystać. Po ich pierwszym uruchomieniu takie aplikacje ukrywają swoje ikony, a następnie włączają przeglądarki internetowe i otwierają w nich mnóstwo stron z reklamami.Niestety, aplikacje udające mody do Minecrafta są w sklepie Google Play prawdziwą plagą. Pod koniec ubiegłego roku firma Kaspersky wykryła w nim 20 takich aplikacji. Najpopularniejsze z nich miały ponad milion pobrań. Ich istnienie rzecz jasna zgłoszono gigantowi z Mountain View, co zaowocowało ich usunięciem.Niestety, jak to bywa w przypadku złośliwego oprogramowania, to wróciło do sklepu Google Play w formie nowych, nieco zmodyfikowanych aplikacji podszywających się pod mody do Minecrafta. Niektóre z nich, dla dodatkowej monetyzacji, oferują nawet możliwość dokonywania zakupów wewnątrz aplikacji.