Inwestycja w surowce naturalne? Nie wierz oszustom

Orlen nie ma z tym niczego wspólnego.

Inwestycja w gaz i ropę to nowy pomysł na oszustwo

"Polski Koncern Naftowy ORLEN przy wsparciu Ministerstwa Energii zezwoliło Polakom na handel gazem i ropą"

"Teraz zasoby narodowe są w twoich rękach"

Internetowi oszuści sięgają po coraz to nowe metody wyłudzania pieniędzy i danych do bankowości internetowej Polaków. Przed najnowszą, szczególnie groźną, ostrzega zespół ekspertów z CERT Orange. Ostrzeżenie należy potraktować poważnie i warto przekazać je osobom bliskim, mniej biegłym w wykrywaniu zagrożeń w sieci.Oszuści próbują nakłonić Polaków do rzekomej inwestycji w surowce naturalne. Zysk ma być łatwy, szybki i rzecz jasna gigantyczny. Stronę internetową, której sam już adres wygląda podejrzanie (hxxps://orlenplget.net) uwiarygadniać ma prawdziwy film reklamowy Orlenu. Tuż obok znajduje się wielgachny napis, sformułowany w języku... przypominającym język polski.- czytamy.- zachęcają przestępcy.