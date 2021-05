Niepokojące doniesienia.

Prywatność w Mapach Google

Nie bez powodu z większości usług Google możemy korzystać za darmo. Może nie płacimy za nie pieniędzmi, ale zamiast tego dobrowolnie przekazujemy gigantowi nasze dane – dane na których ten zarabia. Rzecz jasna, Google nie zarabia na nich, sprzedając je, ale chociażby wykorzystując je do jak najdoskonalszego targetowania reklam, przyciągając do siebie mnóstwo reklamodawców.Nie oszukujmy się, Google nie ułatwiło swoim użytkownikom kontroli nad swoimi danymi z własnej nieprzymuszonej woli. Firmę zmusiły do tego regulacje czy też wymagania producentów urządzeń, na których usługi Google są dostępne (chociażby Apple). Ba, Google niejednokrotnie zaliczało w kwestii zbierania danych użytkowników wpadki. Na przykład, w zeszłym roku prokurator generalny ze stanu Arizona w USA pozwał Google w związku z nielegalnym kolekcjonowaniem danych posiadaczy smartfonów z Androidem, mimo że Ci nie wyrazili na nie zgody. Teraz, w związku z tym pozwem wyszło na jaw, że Google celowo utrudniało użytkownikom kontrolę nad prywatnością.Jak donosi Business Insider, dokumenty dołączone niedawno do pozwu ze stanu Arizona opisują rażące przykłady lekceważenia prywatności użytkowników przez zespół odpowiadający za Mapy Google. Szczególnie skandalicznym było umyślne przeprojektowanie przez firmę menu ustawień aplikacji tak, aby trudniej było się dostać w nich do opcji związanych z kontrolą prywatności. Zgodnie z nowym materiałem dowodowym gigant z Mountain View wyraźnie postrzega zbyt wiele osób korzystających z tych opcji jako problem wymagający rozwiązania.