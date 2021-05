Zaproszenie do wirtualnego kasyna na Facebooku? Możesz stracić pieniądze

Cwane oszustwo.

Można stracić pieniądze

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa dostrzegli nowe zagrożenie, wymierzone w użytkowników Facebooka. Tym razem specjalnie stworzona grupa rzekomego, wirtualnego kasyna o nazwie Vulkan Casyno Joker nakłania użytkowników do założenia i zasilenia konta w celu wyłudzenia danych logowania oraz kart płatniczych. Zaproszenie mogą nam przesyłać niczego nieświadomi znajomi, których konta zostały zaatakowane – informują badacze ESET.Zidentyfikowane przez ekspertów oszustwo jest rozpowszechniane w ramach grupy na Facebooku o nazwie(na kolejnych podstronach związanych z kampanią znajdują się też nazwy Vulkan Vegas i Play with Vegas) i funkcjonuje co najmniej od 18 maja 2021 roku. Od tego czasu wielu użytkowników otrzymało zaproszenia do dołączenia do grupy wirtualnego kasyna, od nieświadomych niczego znajomych, którym ufają.Zaproszenie niestety wygląda wiarygodnie, brak w nim jakichkolwiek błędów ortograficznych i dziwnych sformułowań, a oprawa graficzna tylko utwierdza w fałszywym przekonaniu, że chodzi o funkcjonujące kasyno online. Użytkowników Facebooka zachęcać ma bonus w wysokości 4 tysięcy złotych i 125 spinów – specjalnych punktów, które będzie można wykorzystać w rzekomej grze organizowanej przez wirtualne kasyno. Strona wymusza na użytkowniku uzupełnienie szeregu informacji, kusząc fałszywymi benefitami.W pierwszej kolejności jest on nakłaniany do założenia konta, co jest równoznaczne z wyłudzeniem adresu e-mail i hasła. Okno rejestracji oferuje również opcję zalogowania się poprzez Facebook, Google lub za pośrednictwem Twittera, co umożliwia oszustom przejęcie konta w celu rozpowszechniania oszustwa wśród znajomych ofiary. Zaatakowane osoby nie są świadome, że ich konta są wykorzystywane do propagowania strony kasyna i zanim zdążą zareagować, znaczna liczba ich znajomych może się zarejestrować i paść ofiarą oszustwa.