Oszukiwał Polaków poprzez SMS-y. 23-latek zatrzymany

Sukces polskiej policji.



Regularnie donosimy o różnego rodzaju oszustwach wymierzonych w Polaków. W ostatnim czasie najpopularniejszymi wydają się działania cyberprzestępców prowadzone za pośrednictwem komunikatora WhatsApp (związane z OLX) oraz ogromne kampanie wykorzystujące SMS-y. W kontekście drugiej z metod miło nam poinformować o sukcesie polskiej policji, która zatrzymała jednego z członków grupy przestępczej, odpowiedzialnej za włamania do systemów bankowości elektronicznej i pozyskiwania danych dostępowych do rachunków bankowych osób z terenu całej Polski.



23-latek z Ukrainy aresztowany

Bydgoska policja poinformowała o zatrzymaniu 23-letniego obywatela Ukrainy, któremu postanowiono 8 zarzutów. Aresztowany na 3 miesiące mężczyzna należy do szajki, która w okresie od kwietnia do 10 maja 2021 roku, podszywając się pod operatora energetycznego, wysłała co najmniej 84 tysiące SMS-ów z komunikatami o konieczności uregulowania kilkuzłotowych zaległości w opłatach. SMS-y zawierały odnośniki do rzekomej płatności. W rzeczywistości łączyły one adresata wiadomości ze stroną wyłudzającą dane dostępowe do systemów bankowości elektronicznej.



