Uważaj na to, skąd pobierasz MSI Afterburner. Możesz pobrać wirusa

Bądź ostrożny.

Uważaj na MSI Afterburner z tej strony

MSI Afterburner to doskonały program, umożliwiający precyzyjną regulację pracy karty graficznej - wbrew nazwie niezależnie od jej producenta. Aplikacja pozwala sterować taktowaniem rdzenia GPU, pamięci, zmieniać napięcia, zwiększać limit mocy i sterować pracą wentylatorów. Jednym słowem: przydaje się każdemu, kto chce bezpłatnie zwiększyć wydajność swojego komputera lub dostosować ją lepiej na przykład do kopania kryptowalut. Na osoby pragnące pobrać MSI Afterburner cyberprzestępcy zastawili groźną pułapkę.MSI Afterburner to najczęściej używane, bezpłatne oprogramowanie do kart graficznych na świecie. Niestety, przestępcy próbują żerować na jego popularności. MSI poinformowało o złośliwym oprogramowaniu podszywającym się pod oficjalne oprogramowanie MSI Afterburner. Malware jest hostowane w podejrzanej witrynie podszywającej się pod oficjalną witrynę MSI z nazwą domeny. MSI nie ma żadnego związku z tą witryną, ani domeną. Po raz kolejny przypominamy: zerkajcie na nazwę domeny, do których kierują hiperłącza!