Zgony po szczepieniu w Kołobrzegu? To groźne oszustwo na Facebooku

Ta sensacja to scam.

14 osób zmarło po szczepieniu w Kołobrzegu? To oszustwo

"Przestępcy, wykorzystując przejęte lub fałszywe konta w serwisie Facebook, na różnych grupach publikują wpisy z sensacyjnymi informacjami, co ma zachęcić czytelnika do wejścia w załączony link. Tym razem motywem przewodnim oszustwa są fałszywe wiadomości odnośnie rzekomych śmierci kilkunastu osób spowodowanych szczepionką przeciw COVID-19. Na szkodliwej stronie umieszczony jest fałszywy panel logowania do serwisu Facebook, którego celem jest wyłudzenie danych logowania do konta potencjalnej ofiary. W ten sposób przejęte konta mogą być następnie wykorzystane do dalszego publikowania fałszywych wpisów lub wyłudzania środków finansowych"

To podwójnie groźne oszustwo

Widzieliście wiadomość wyświetlaną na Facebooku, która dotyczy rzekomych zgonów po szczepieniu w Kołobrzegu? Cyberprzestępcy zmyślili historyjkę, jakoby 14 osób zmarło po szczepieniu Johnson & Johnson. To oszustwo i fake news, a kliknięcie w towarzyszący nieprawdziwej wiadomości odnośnik może skutkować utratą konta.Nastroje antyszczepionkowe wśród pewnej grupy Polaków zachęcają przestępców do działania. Po Facebooku od jakiegoś czasu krąży wywołująca sensację nieprawdziwa informacja o rzekomych zgonach po szczepieniach szczepionką Johnson & Johnson w Kołobrzegu. Przed klikaniem w hiperłącze ostrzega CERT Polska, przypominając jednocześnie, że jest to jeden z najpopularniejszych schematów wyłudzania danych.- czytamy w komunikacie.Jeśli na swoje nieszczęście daliście się nabrać i podaliście swoje dane przestępcom, powinniście podjąć stosowne działanie. Przede wszystkim, zmieńcie hasło na Facebooku i włączcie uwierzytelnianie dwuetapowe. Po drugie, zmieńcie hasło wykorzystywane na Facebooku we wszystkich innych usługach, w których z niego korzystaliście. Wylogujcie się z aktywnych sesji na Facebooku i zobaczcie, czy do konta nie podpięto żadnych aplikacji. Powyższych dokonacie z poziomu menu ustawień.Takie jak wyżej zaprezentowana kampanie oszustów przynoszą dwojako szkodliwy skutek. Być może nie wszyscy klikną w wiadomość i przekażą swoje dane przestępcom, ale wiele osób na podstawie lektury samego tylko nagłówka takiego postu, bezrefleksyjnie przekaże niezgodną z prawdą informację w świat. Za kolportowanie fake newsów na temat rzekomej szkodliwości szczepień i 5G w Europie w dużej mierze odpowiadają podobno obce służby wywiadowcze . Zupełnie bezinteresownie pomagają im w tym osoby bezmyślnie podające tego rodzaju treści dalej.Źródło: CERT Polska