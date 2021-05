Polak w godzinę znalazł 6 błędów w Chrome. Google się zrewanżowało

Udowodniłem że okienko systemu operacyjnego wywołane przez aplikację Google Chrome, podaje nieprawdziwy typ pobieranego pliku. Użytkownik myśli, że pobiera zdjęcie koteczek.jpg, ale tak naprawdę może to być dowolny inny typ pliku, w tym przypadku był to wirus.lnk, który uruchamiał kalkulator. Taka sytuacja nie może mieć miejsca, gdyż domyślnie użytkownik w pełni zaufa rozszerzeniu JPG. Wie bowiem, że nie może to być niebezpieczny plik. Google wyceniło tę podatność na wysoką"