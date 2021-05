Nowy wariant oszustwa na Allegro. Na to musisz uważać

Przestępcy w akcji.

Regularnie informujemy Was o wszelakiej maści oszustwach na OLX, Allegro, Facebooku i w innych zakątkach sieci odwiedzanych przez Polaków. Przeważnie donosimy o nowych metodach cyberprzestępców na OLX, jednak tym razem spieszymy z ostrzeżeniem przed przestępcami grasującymi na Allegro Lokalnie. W tym przypadku ofiarami są nie sprzedający, a kupujący.Z serwisem Zaufana Trzecia Strona skontaktował się jeden z czytelników, pragnących na znanym serwisie ogłoszeniowym kupić sobie Apple HomePoda. Wyszukał odpowiadającą mu ofertę, gdzie sprzęt sprzedawany był w cenie ok. 80% ceny rynkowej - wciąż na tyle wysokiej, aby nie wzbudzało to przesadnych podejrzeń. Początek konwersacji ze sprzedającym poproszonym o włączenie opcji "Kup Teraz" nie zwiastował problemów, gdyż ten dość sprawnie posługiwał się językiem polskim.

Uważaj i uświadamiaj innych

Rozmowa z oszustem z Allegro Lokalnie. | Źródło: Zaufana Trzecia StronaSzybko okazało się, że sprzedający "nie potrafi" aktywować opcji umożliwiającej dokonanie bezpiecznej transakcji. W związku z tym poprosił o numer telefonu kupującego i zasugerował, że przyjdzie nań SMS od Allegro, który miałby włączyć sprzedaż. Pod podany numer błyskawicznie została wysłana wiadomość (w polu nadawcy widniało oczywiście "Allegro"), zawierająca skrócony link, prowadzący do podejrzanego adresu.Rozmowa z oszustem z Allegro Lokalnie. | Źródło: Zaufana Trzecia StronaSkrócony link w SMS-ie, nie budzący podejrzeń... u niektórych. W praktyce zastosowano w nim niepoprawny od strony językowej zwrot. | Źródło: Zaufana Trzecia StronaStrona docelowa, w domenie ewidentnie nie należącej do Allegro. | Źródło: Zaufana Trzecia StronaPod podanym wyżej adresem znajdowała się spreparowana strona Allegro Lokalnie, z widniejącą tam opcją "Kup Teraz". Kliknięcie na nią przenosi kupującego na stronę zawierającą prośbę o podanie danych dostawy. Po wybraniu Paczkomatu, ofiara kierowana jest na... tak, tak, spreparowaną stronę logowania do banku. Tam kupujący ma wpisać dane karty płatniczej.Fałszywa strona płatności. Zwróć uwagę na adres w pasku adresu przeglądarki internetowej. | Źródło: Zaufana Trzecia StronaPo wysłaniu tych danych złodziej zarejestruje kartę. Pozostaje mu już tylko wyłudzenie kodu zawartego w wiadomości SMS wysłanej do kupującego. Jeśli kupujący przekaże kod, oszust będzie mógł dowoli korzystać z jego karty płatniczej. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że bank odrzuci ewentualną reklamację po utracie środków, z racji autoryzowania połączenia karty z (na przykład) Google Pay lub Apple Pay przez jej prawowitego posiadacza.Jak zawsze zachęcamy Was do wzmożenia czujności i rozmawiania ze swoimi bliskimi na tematy związane z bezpieczeństwem. Opisujcie im podobne praktyki, by wiedzieli, na co uważać.Źródło: Zaufana Trzecia Strona