Facebook Messenger z szyfrowaniem end-to-end? Na razie możecie pomarzyć

Facebook Messenger na razie bez szyfrowania end-to-end

Chcielibyście szyfrowanie end-to-end na Messengerze? | Źródło: Facebook

Prywatność to kwestia, o której od dłuższego czasu jest w internecie dosyć głośno. Użytkownicy obawiają się, iż ich konwersacje z rodziną/znajomymi mogą nie być do końca bezpieczne. Krótko mówiąc – chcą mieć pewność, że wgląd ma do nich wyłącznie odbiorca oraz nadawca. Tutaj pojawia się temat szyfrowania end-to-end. Facebook niekoniecznie chce je zaimplementować do swoich komunikatorów.Jeśli korzystacie z Telegramu bądź Signala , to możecie cieszyć się – według deweloperów – możliwością wymiany prywatnych wiadomości bez jakichkolwiek wątpliwości o podglądanie ze strony osób trzecich. Wszystko za sprawą szyfrowania end-to-end. Facebook Messenger takiego przywileju swoim użytkownikom nie oferuje.Dlaczego? Społecznościowy gigant stawia sprawę jasno – obecne zabezpieczenia są przyzwoite. Zapewniono jednak, iż Facebook Messenger oraz Instagram Direct otrzymają koniec końców szyfrowanie znane z innych komunikatorów. Poza tym pojawią się inne „silne funkcje bezpieczeństwa”. Tu pojawia się jednak jeden mały szkopuł.Nie stanie się to w tym roku., lecz konkretnego dnia brak. Możliwe więc, że na ważne poprawki przyjdzie nam poczekać jeszcze około dwa lata!Jest to dosyć niezrozumiałe posunięcie – zwłaszcza w kontekście kontrowersji wywołanych przez zmianę regulaminu WhatsApp. Ten wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu, a jeśli konsumenci go nie zaakceptują, to z aplikacji nie będą mogli skorzystać.Źródło: Android Police / Foto. Facebook