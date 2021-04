Wyciekły dane ponad 20 tys. policjantów, strażaków i innych

Ogromny kłopot dla funkcjonariuszy.

Wyciek danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

Pełna nazwa jednostki

Adres (Ulica i numer budynku, Kod pocztowy, Miejscowość)

Imię i nazwisko pracownika

Numer telefonu komórkowego do pracownika

PESEL pracownika

Seria i numer dowodu tożsamości / paszportu (w tej kolumnie nie było danych)

CreationDate



Ocenzurowany fragment arkusza kalkulacyjnego, który z jakichś powodów trafił do sieci. | Źródło: Niebezpiecznik.pl

Wyciekły dane ponad 20 000 funkcjonariuszy i pracowników https://t.co/pXs1XGEQ1J.:



Policji i CBŚP

Służby Ochrony Państwa

Skarbówki

Straży Granicznej i Pożarnej https://t.co/amjkVr0GGB



Plik z ich PESEL-ami i telefonami udostępniło ...Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pic.twitter.com/0eSmUFfDiQ — Niebezpiecznik (@niebezpiecznik) April 20, 2021

RCB odpowiada na aferę

"Dziękujemy za przesłaną wiadomość. W związku z charakterem ww. informacji niezwłocznie podjęliśmy działania zmierzające do całkowitego zablokowania formularza i zabezpieczenia wykazu rekordów przesłanych za jego pośrednictwem. Równolegle (zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z dnia 11 września 2018 r.), wszczęliśmy wewnętrzną procedurę wyjaśniającą. W tej chwili prowadzimy spotkanie operacyjne, w trakcie którego analizujemy potencjalne przyczyny zaistniałej sytuacji. Gromadzimy także szczegółowe informacje dot. ewentualnego pobrania plików zawierających dane osobowe przez podmioty do tego nieuprawnione. Zgodnie z przepisami RODO złożymy niezwłocznie stosowne zgłoszenie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym szczegółową odpowiedź na skierowane do nas pytania prześlemy w ciągu najbliższych 24 godzin."

Wygląda na to, że organy państwowe mające za zadanie troszczyć się o Polaków nie są w stanie zatroszczyć się odpowiednio o przechowywane przez siebie dane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (tak, to ci od Alertów RCB o nadchodzących wyborach) pokpiło sprawę, w związku z czym każdy chętny mógł przez jakiś czas pobrać arkusz kalkulacyjny, w którym widniały dane osobowe ponad 20 000 funkcjonariuszy służb publicznych - policjantów, pracowników Służby Ochrony Państwa, celników, pracowników Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służby więziennej i wielu innych. Sprawa jest poważna, bowiem pośród danych osobowych były numery PESEL, numery telefonów oraz adresy miejsca pracy. O sprawie donosi serwis Niebezpiecznik.plWedług informacji przekazywanych przez Niebezpiecznik.pl, plik w serwisie ArcGIS udostępnił pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Arkusz programu Excel zauważył jeden z użytkowników poszukujących tam informacji na temat szczepień. Można było z niego odczytać informacje zamieszczone w kolumnach:Na szczęście wśród danych nie było prywatnych adresów zamieszkania, ani numerów dowodów tożsamości. Mimo to, widać tu mnóstwo personaliów pozwalających bardzo precyzyjnie namierzyć dowolną z osób widocznych w zestawieniu. Najpewniej jest to lista osób zgłoszonych do szczepienia od 12 kwietnia 2021 roku od godz. 8:20 do 20 kwietnia 2021 roku do godzi. 6:40. Jeśli jesteście wśród nich, uważajcie na potencjalne oszustwa z wykorzystaniem Waszych numerów telefonu i adresów e-mail.W chwili pisania tego artykułu plik był już usunięty z bazy. Nie wiadomo czy niesforny pracownik nie wgrał do bazy innego pliku.W oświadczeniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, nadesłanym serwisowi Niebezpiecznik.pl czytamy:Źródło: Niebezpiecznik.pl