Uwaga na nieodebrane połączenia. Na te numery nie oddzwaniaj

Ostrzeż znajomych.

Nieodebrane połączenie z numeru +53...

Numer kierunkowy +53 zapewne wyświetlił się dziś na ekranach smartfonów wielu Polaków. Wznowiona została trwająca czwarty rok z rzędu kampania cyberprzestępców, którzy wykonując krótkie próby połączeń (czas trwania to maksymalnie 2 sekundy), kuszą do oddzwaniania pod egzotyczne numery. Robiąc to można stracić ogromne pieniądze.Oszuści znowu wykonują masowe połączenia na numery telefonów Polaków, wykorzystując do tego boty włamujące się najpewniej do centralek VoIP podłączonych do sieci. Numery wyglądają podobnie do numerów w sieci Orange, ale zaczynają się od numeru kierunkowego +53, wskazującego na Kubę. Osoby, które odruchowo postanowią oddzwonić, za chwilę połączenia mogą zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych.