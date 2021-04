Internetowi przestępcy w rękach polskiej Policji. Oszukali kilkaset osób

Brawo.

Donosimy Wam o działalności cyberprzestępców w Polsce tak często, jak to tylko możliwe. Powód jest prozaiczny: niestety, wiele osób wciąż pada ich ofiarami. Wczoraj ostrzegaliśmy Was o oszustwie na paczkę zatrzymaną przez służby celne . Dziś z radością donosimy o sukcesie policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP Katowice. Zatrzymali oni obywateli Białorusi i Ukrainy, którzy oszukali kilkaset osób na kwotę przekraczającą 1,5 miliona złotych.Policjanci z KWP Katowice wspierani przez śledczych z Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji (KGP) aresztowali łącznie siedemnaście osób, a jedną objęli policyjnym dozorem. To efekt działań prowadzonych na terenie Katowic, Krakowa, Twewa, Warszawy, Wrocławia i Zakopanego. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości podają, że wszyscy byli członkami jednej zorganizowanej grupy przestępczej. Kilku zatrzymano na gorącym uczynku, w trakcie popełniania przestępstwa.

Przy zatrzymanych znaleziono całą masę smartfonów. | Źródło: Policja.pl

"Dotychczas ustalono, że skradzione pieniądze członkowie grupy wypłacali w bankomatach metodą na BLIK, w różnych miastach na terenie Polski, m.in. w Katowicach, Krakowie, Kaliszu, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu czy Zakopanem. Pieniądze przelewali także na rachunki bankowe będące w dyspozycji grupy, aby później je także wypłacić"

Zdjęcie z aresztowania. | Źródło: Policja.pl

Zatrzymani korzystali z różnych metod, przed którymi ostrzegaliśmy. Rozsyłali między innymi wiadomości SMS o konieczności dopłaty do oczekiwanej przesyłki. Zamieszczali w nich odnośniki prowadzące do spreparowanych celem wyłudzeń danych stron banków. Oszuści zaciągali pożyczki na przejętych rachunkach, by później wyprowadzać z nich środki. Jak?- czytamy w komunikacje.Grupa w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 8 kwietnia 2021 roku przesłała łącznie ponad 280 tysięcy (!) wiadomości ze szkodliwymi linkami. Policjanci szacują, że Polacy stracili przez nie co najmniej 1,5 miliona złotych.Sprawa jest rozwojowa i prowadzący ją policjanci z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Katowicach nie wykluczają kolejnych zatrzymań.Źródło: Policja