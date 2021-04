Polka chciała szybkiego zysku. Straciła ok. 300 tysięcy złotych

Łatwowierność nie popłaca.

Szybki zysk w Internecie

"Jak ustalili, dzień wcześniej do mieszkanki Opola zadzwonił mężczyzna z ofertą inwestycji. Proponował duży i przede wszystkim szybki zysk. Kobieta po dłuższej rozmowie telefonicznej i obietnicach ze strony rozmówcy, uległa tym namowom"

"Aby sfinalizować transakcję, rozmówca polecił zainstalować na komputerze program do zdalnego sterowania komputerem. Oprogramowanie umożliwiło oszustowi dostęp do komputera i przejęcie zawartych w nim danych. Mężczyzna cały czas pozostawał w kontakcie telefonicznym z 65-latką. Działając na emocjach i wywierając presję czasu, zdołał pozyskać od pokrzywdzonej kody sms do bankowości internetowej"

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy co najmniej dwukrotnie informowaliśmy Was o kuriozalnych wyłudzeniach, których ofiarami padły Polki. W grudniu ubiegłego roku mieszkanka powiatu chełmskiego straciła 45 tysięcy złotych, gdyż uwierzyła, że Will Smith chce przekazać jej fortunę . W lutym mieszkanka Piaseczna zaufała oszustowi podającemu się za Clinta Eastwooda , w wyniku czego pomniejszyła swoje oszczędności i ok. 600 tysięcy złotych. Tym razem polska Policja donosi o przypadku 65-latki z Opola, która zawierzając cyberprzestępcom odchudziła portfel o niemal 300 tysięcy złotych.Tak, to jeden z tych przypadków. 2 kwietnia policjanci z Opola dostali zgłoszenie o oszustwie. Zgłosiła się do nich starsza kobieta, która poinformowała, że przestępcy ukradli z jej konta 300 tysięcy złotych. Funkcjonariusze w toku czynności wyjaśniających dowiedzieli się, że 65-latka jest ofiarą wyłudzenia na kryptowaluty.- czytamy w komunikacie.Później działania oszusta były zgodne ze znanym schematem. Poszkodowana celem "szybkiego wzbogacenia się" mogła wpłacić 5 tysięcy dolarów (ok. 20 tys. złotych) na portfel BTC lub zrobić przelew na wskazane konto na kwotę ponad 100 tysięcy złotych.- dowiadujemy się.Prawdopodobnie chodziło tu o oszustwo pt.. Jego przykład obrazował niegdyś znany streamer o pseudonimie Kitboga.Nie wiadomo czy łatwowierna Polka odzyska pieniądze. Policja wspólnie z prokuraturą, natychmiast wystąpiła o zablokowanie przelewów, a także zabezpieczenie kwot na kontach bankowych, na które zostały wykonane.Źródło: Policja