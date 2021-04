Jeśli pobrałeś tę aplikację, natychmiast ją usuń. To malware

Podszywała się pod Netflixa.

Fałszywy Netflix

„2 Months of Netflix Premium Free at no cost FOR REASON OF QUARANTINE (CORONA VIRUS)* Get 2 Months of Netflix Premium Free anywhere in the world for 60 days. Get it now HERE.”

Niestety, mimo licznych zabezpieczeń, w sklepie Google Play nadal potrafią pojawiać się niebezpieczne aplikacje. Eksperci z Check Point Research niedawno wykryli jedną z nich i doprowadzili do jej usunięcia z platformy. Niemniej, jeśli ją pobrałeś, wciąż musisz odinstalować ją ze swojego urządzenia. O jaką aplikację chodzi?FlixOnline, bo tak brzmi nazwa aplikacji, wykorzystywała znaki firmowe Netflixa i naśladowała szatę graficzną jego usług, by przyciągać do siebie użytkowników z całego świata pragnących uzyskać dostęp do biblioteki filmów i seriali platformy. Kusiła ona nawet dwumiesięcznym darmowym okresem próbnym. W istocie jednak ta, po instalacji i udzieleniu jej przez użytkownika przeróżnych uprawnień, automatycznie odpowiadała na wiadomości otrzymywane przez jej ofiarę w aplikacji WhatsApp, wysyłając linki zachęcające kolejnych użytkowników do instalacji FlixOnline., brzmi treść wiadomości wysyłanych przez FlixOnline do użytkowników WhatsAppa.Jak informuje Check Point Research, kliknięcie w link dołączony do wiadomości takiej jak powyższa przekierowywał do fałszywej strony Netflixa, która była zdolna do wykradania danych płatniczych internautów. Z kolei sama aplikacja była nawet w stanie kraść dane logowania do Netflixa.