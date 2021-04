Trwa atak "more_eggs" na użytkowników LinkedIn

Lepiej uważać.

Atrakcyjna oferta pracy? Nie, to trojan

- Najnowszy atak wykorzystuje sytuację na rynku pracy związaną z epidemią COVID-19. Pandemia spowodowała, że wiele firm zwalnia swoich pracowników, którzy szukają teraz nowego pracodawcy. Jak pokazują dane wielu z nich korzysta właśnie z portalu LinkedIn. Atakujący wybrali moment ataku celowo - wielu bezrobotnych desperacko szuka pracy i przez to jest mniej uważna na to co robi w sieci -

LinkedIn to niezwykle popularna platforma społecznościowa, która ma ponad 740 milionów użytkowników na całym świecie. To sprawia, że ​​jest atrakcyjnym celem dla oszustów. Specjaliści z DAGMA donoszą, że trwa właśnie atak phishingowy na użytkowników tego serwisu.Atak ma na celu zainfekowanie komputera ofiary trojanem i backdoorem o nazwie. Ofiara otrzymuje spreparowaną wiadomość email, zawierającej załącznik w postaci pliku ZIP. Nazwa pliku jest identyczna z nazwą stanowiska pracy, jakie zajmuje ofiara. Przykładowo jeżeli stanowisko pracy użytkownika LinkedIn to Senior Account Executive to plik ZIP ze złośliwą zawartością będzie nosił identyczną nazwę – Senior Account Executive. Po otwarciu pliku, użytkownik nieświadomie inicjuje instalację bezplikowego backdoora „more_eggs”.Zagrożenie tworzy ukryty profil użytkownika na urządzeniu ofiary, odwracając w tym czasie uwagę ofiary podsuwając jej ofertę pracy. Pobiera wtedy na dane urządzenie trojany bankowe, ransomware, a dodatkowo kradnie dane uwierzytelniające i wysyła je na serwery kontrolowane przez atakującego.komentuje Mateusz Piątek product manager Safetica.Jak bronić się przed tego typu atakami? Mateusz Piątek, ekspert z firmy DAGMA Bezpieczeństwo IT radzi:Źródło: DAGMA, foto. Canva Pro