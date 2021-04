SMS z upomnieniem za nieopłacony mandat karny? To oszustwo, scam

Uwaga.



Przestępcy mają nową metodę na wyłudzenia i tym razem podszywają się pod polską Policję. CERT Polska ostrzega przed prawdziwą plagą wiadomości typu SMS, wysyłanych na smartfony Polaków. W ich treści widnieje wezwanie do zapłaty niewielkiej sumy pod groźbą egzekucji komorniczej. Sposób okazuje się niezwykle skuteczny.



SMS od Policji - to oszustwo

Cyberprzestępcy masowo rozsyłają fałszywe SMS-y informujące o konieczności opłacenia zaległego mandatu. Wielu polskich kierowców ma na sumieniu różne grzeszki, więc widząc kwotę 10 złotych może zdecydować się kliknąć na hiperłącze od nadawcy, którym jest rzekomo Policja (czy raczej z tego co widać: P0LICJA) i zalogować do bankowości internetowej. Jest to rzecz jasna fałszywy panel płatności, który podszywa się pod firmę PayU. Wprowadzenie w nim danych umożliwi przestępcom przejęcie konta.



"Masz nie oplacony mandat karny. W dniu 31.03.2021 twoj mandat zostanie przekazany do komornika z tytulu zaleglosci 10.00 PLN Oplac teraz (...)" - straszą oszuści.



