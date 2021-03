Zamawiasz z Chin? Uważaj na nowe oszustwo - jest pierwsza ofiara

W grę wchodzą duże pieniądze.

Oszustwo na paczkę - na czym polega?

"Wyłudzenie pieniędzy jest przestępstwem, którego ofiarami padają często osoby starsze. Jak najwcześniej o takim zdarzeniu należy powiadomić Policję. Szybkie zgłoszenie oszustwa zwiększa szanse na zatrzymanie sprawcy oraz odzyskanie wyłudzonych pieniędzy"

Perfidność oszustów nie zna granic. Ledwo donosiliśmy Wam o praktykach przestępców grasujących na OLX, którzy oszukują osoby uprzednio oszukane , a już musimy informować o kolejnym niebezpieczeństwie. Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju wraz ze śląską Policją ostrzegają przed zupełnie nowym oszustwem na zagraniczną paczkę. Jeżeli robicie od czasu do czasu zakupy na AliExpress lub innych chińskich platformach sprzedażowych, uważajcie.Śląska policja donosi o mieszkance tego województwa, która straciła kilkanaście tysięcy złotych. Uwierzyła ona oszustowi, że czeka na nią paczką zza granicy, zatrzymana w kontroli celnej. Przestępca podający się za pracownika Urzędu Celnego nakazał zapłatę łącznie kilku tysięcy złotych należności celnych oraz ubezpieczenia. Powodem miało być... zagrożenie bezpieczeństwa międzynarodowego, a przelew środków miał zapewniać wydanie przesyłki bez dalszej kontroli. Starsza kobieta uległa presji i przelała ostatecznie większą kwotę.Cała sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy zaniepokojona milczeniem drugiej strony kobieta skontaktowała się z Krajową Administracją Skarbową, pytając o dalsze losy kierowanej do niej rzekomo paczki.- zalecają przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju.Co istotne, organy celne przy odprawie przesyłek w obrocie pocztowym, gdy są pobierane należności przywozowe związane z importem, zawsze wydają decyzję w formie pisemnej. Nigdy nie wysyłają jej ani za pośrednictwem poczty elektronicznej, ani nie informują o niej drogą telefoniczną.Pamiętajcie też, że każda przesyłka ma swój numer i da się ją sprawdzić w odpowiednim systemie śledzenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy sięgnąć po telefon i potwierdzić nałożenie opłat we właściwym urzędzie.Źródło: Kas.gov.pl