Aktualizacja Androida? To groźne malware

Pamiętaj, aby aktualizować oprogramowanie w swoim smartfonie wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej do tego aktualizacji systemowej. Porada wydaje się dotyczyć rzeczy oczywistej, ale... jak widać nie każdy wie, że tak właśnie należy robić. Kilka tygodni temu eksperci ds. bezpieczeństwa z Zimperium zLabs ujawnili spyware podszywające się pod poprawki systemowe. Może ono wyrządzić naprawdę wielkie szkody.Złośliwe oprogramowanie potrafi kraść wiadomości z komunikatorów internetowych, sprawdzać zakładki i wyszukiwania w przeglądarce internetowej, kopiować dane ze schowka, odczytywać powiadomienia, nagrywać dźwięk z rozmów telefonicznych, robić zdjęcia aparatem telefonu... a to nie koniec jej możliwości. Według Google złośliwe oprogramowanie nie jest dostępne w Sklepie Play, co oznacza, że ​​jeśli nie pobierasz od czasu do czasu apek ze sklepów innych firm, powinieneś być bezpieczny.

Spyware jest w stanie kopiować pliki z WhatsApp. | Źródło: Zimperium

Szkodliwe oprogramowanie ma na szczęście słabość polegającą na tym, że informuje użytkowników, iż aktualizację systemu należy pobrać z zewnętrznego sklepu. Już samo to powinno wywołać wątpliwości u większości użytkowników. Kolejny krok niezbędny do pobrania szkodliwej paczki danych to wyrażenie zgody na instalację plików spoza oficjalnych źródeł - to kolejne ostrzeżenie.Ironii powyższej sytuacji dodaje to, że aktualizacje systemu są projektowane w celu dodawania nowych funkcji oraz załatania luk w zabezpieczeniach i wyeliminowania exploitów. Użytkownicy smartfonów nie spodziewają się, że pod przykrywką niepozornych aktualizacji ukrywały się będą szkodliwe pliki, tymczasem zawsze należy zachować ostrożność.Pamiętajcie, aby swoje smartfony aktualizować wyłącznie za pośrednictwem systemowej aplikacji dostępnej w ustawieniach urządzenia. W ten sposób unikniecie podobnych problemów.Osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa powinny prześledzić szczegółową analizę zagrożenia w tym miejscu Źródło: Zimperium