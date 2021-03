Bezmyślnie zezwalasz aplikacjom i usługom na dostęp do mikrofonu i kamery? Nie jesteś sam

Z nowego badania firmy Kaspersky przeprowadzonego wśród 15 000 osób na całym świecie wynika, że ażbez zastanowienia zezwala aplikacjom i usługom na dostęp do mikrofonów i kamer. Jednocześnie 59% osób niepokoi się tym, że ktoś mógłby je ukradkowo podglądać przez kamerę komputera, a 60% obawia się bycia śledzonym za pośrednictwem szkodliwego oprogramowania.Popularność wideokonferencji w ostatnim roku spowodowała gigantyczny wzrost liczby aplikacji takich jak Microsoft Teams , która począwszy od czerwca 2020 r. zwiększyła się o 894% w stosunku do lutego 2020 r. Jednocześnie niemal na całym świecie zaczęło brakować kamer internetowych, a wielu czołowych dostawców odnotowało znacząco wyższy popyt na ten sprzęt.Ponieważ tego typu technologie i aplikacje pomagały wykonywać obowiązki zawodowe oraz zaspokajać potrzeby społeczne w ubiegłym roku, nic dziwnego, że ludzie skłonni byli zezwalać im na dostęp do swojej kamery oraz mikrofonu. Narzędzia te wzbogacają i ułatwiają przechodzenie na system cyfrowy - dlatego, jak wynika z badania firmy Kaspersky,. W znacznie mniejszym stopniu dotyczy to osób starszych, bo aż 38% respondentów w wieku co najmniej 55 lat nigdy nie udziela aplikacjom i usługom takiego dostępu.Aby zachować ostrożność, a jednocześnie nadal korzystać z dobrodziejstw współczesnych środków komunikacji, należy dokładnie przyglądać się aplikacjom oraz usługom, z jakich korzystamy, jak również uprawnieniom, jakich od nas żądają. Na przykład, jeśli aplikacja do wideorozmów żąda dostępu do kamery, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak aplikacja nie zawiera odpowiednich funkcji i bez uzasadnionego powodu chce mieć dostęp do mikrofonu, lepiej zbadać jej uprawnienia.Badanie wykorzystane w informacji prasowej zostało przeprowadzone w okresie od września do października 2020 r. i objęło łącznie 15 070 osób na całym świecie. Pełny raport jest dostępny pod tym adresem Źródło: Kaspersky