Clubhouse na Androida? Uważaj, co pobierasz

Rosnąca popularność aplikacji nie uszła uwadze cyberprzestępców. Wykorzystują oni zainteresowanie programem dostępnym na smartfony z systemem operacyjnym iOS do dystrybuowania trojana o nazwie BlackRock. Ukryty w złośliwej aplikacji dla systemu Android (Clubhouse nie ma jeszcze w wersji na tę platformę!) wyświetla fałszywe ekrany logowania do Facebooka, Twittera, Netflixa oraz do 455 innych popularnych aplikacji. Przed malware ostrzegają eksperci ds. cyberbezpieczeństwa z ESET.



Clubhouse na Androida - scam, a nie prawdziwa aplikacja

Do aplikacji udającej Clubhouse kierują spreparowane strony internetowe, które do złudzenia przypominają prawdziwe. Przypominają, bowiem ich adresy różnią się od oficjalnej witryny omawianej tu apki. Po kliknięciu na odpowiedni link, użytkownik smartfona z Androidem pobiera i instaluje trojana BlackRock, znanego także jako Android/TrojanDropper.Agent.HLR. Jego zadaniem jest kradzież danych logowania do, bagatela, ponad 450 serwisów internetowych. Wśród nich znajdują się serwisy społecznościowe, Netflix, aplikacje zakupowe, finansowe, a nawet giełdy kryptowalut.



"Złośliwa strona to przykład dobrze wykonanej kopii legalnej witryny Clubhouse. Gdy jednak użytkownik kliknie "Pobierz w Google Play", szkodliwa aplikacja zostanie automatycznie pobrana na jego urządzenie mobilne. Tymczasem dobrze wiemy, że legalnie działające strony internetowe zawsze przekierowują użytkownika do sklepu Google Play, zamiast bezpośrednio pobierać pakiet APK" – mówi Kamil Sadkowski, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.



