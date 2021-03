Acer ofiarą ransomware. Przestępcy żądają 200 milionów złotych

Acer ofiarą ransomware

Grupa cyberprzestępców o nazwie REvil zaatakowała firmę Acer, wykorzystując załataną już lukę w Microsoft Exchange. Napastnicy żądają od Tajwańczyków okupu w wysokości, co stanowi równowartość blisko 200 milionów złotych. To jedno z największych - jeśli nie największe - żądanie okupu związanego z ransomware w historii. Przestępcy mają zapewne świadomość tego, że Acer zaraportował blisko 3 miliardy dolarów przychodów w samym tylko czwartym kwartale 2020 roku.Grupaogłosiła na swojej stronie, że włamała się do zasobów danych firmy Acer, jako dowód udostępniając kilka zdjęć rzekomo skradzionych plików. Obrazy, które wyciekły, dotyczą dokumentów zawierających finansowe arkusze kalkulacyjne, salda bankowe i komunikaty bankowe.W odpowiedzi na zapytania serwisu BleepingComputer, który jako jeden z pierwszych donosił o włamaniu, firma Acer nie udzieliła jasnej odpowiedzi na temat tego, czy padła ofiarą ataku ransomware. Powiedziano jedynie, że sytuację zgłoszono organom ścigania. W tej sprawie trwa obecnie śledztwo i Acer w związku z tym nie może podać żadnych konkretów w tej sprawie.Krótko po publikacji BleepingComputer, Valery Marchive z LegMagIT odkrył próbkę ransomware REvil użytą w ataku Acer. Na stronie z żądaniem okupu w sieci Tor widnieje taka oto notka.