No cóż. Wygląda na to, że Google Chrome śledzi użytkowników w trybie incognito

fot. Christian Wiediger - Unsplash

Google nie ma już wyjścia. Firma będzie musiała przyjrzeć się sprawie sądowej, która została wytoczona w drugiej połowie 2020 roku przez kilku użytkowników. Cała sytuacja dotyczy. Co gorsza, sytuacja miała miejsce podczas korzystania przez użytkowników z trybu incognito.Google miało nie powiadamiać użytkowników, iż. To dało pozywającym wystarczający powód, aby rozpocząć sprawę sądową.Osoby pozywające Google oskarżyli producenta o wprowadzanie użytkowników w błąd, informując ich, że informacje w trybie incognito pozostają prywatne. Google argumentowało, iż każda z osób korzystających z przeglądarki Chrome zgodziła się na jej politykę prywatności, a tym samym wiedziała, iż firma z Mountain View zbiera konkretne dane. Google ostrzegało także, że tryb incognito wcale nie oznacza, że użytkownik staje się niewidzialny w sieci.Nie jest jasne czy pozew zakończy się sukcesem, ale jeśli tak się stanie, to amerykańska firma może stanąć przed koniecznościąSkuteczne pozwy zbiorowe w przeszłości często prowadziły do wypłat zadośćuczynienia, w przypadku gigantów technologicznych.Google wie, że tryb incognito służy jedynie do usuwania witryn z lokalnej historii przeglądania, a także braku zbierania plików cookie –Sprawa na ten moment pozostaje rozwojowa. Google twierdzi, żei ma zamiar wygrać w kwestii zbierania danych w trybie incognito. Firma zaznacza, że wyraźnie informuje o tym, iż w trybie incognito witryny internetowe mogą zbierać informacje o aktywności użytkownika w sieci.Źródło: BI / fot. Solen Feyissa - Unsplash