Hakerzy wgrali malware na blisko 30 000 komputerów Apple

Tajemniczy Silver Sparrow

"Chociaż nie zaobserwowaliśmy do tej pory, aby Silver Sparrow dostarczał dodatkowe złośliwe składniki, jego przyszłościowa "kompatybilność" z chipami M1, globalny zasięg, stosunkowo wysoki wskaźnik infekcji i dojrzałość operacyjna sugerują, że może to być w przyszłości dość poważne zagrożenie, wyjątkowo dobrze przygotowane do wyrządzania znaczących szkód"

Despite the missing payload, Silver Sparrow's forward-looking M1 chip compatibility, global reach, relatively high infection rate, and operational maturity suggest Silver Sparrow is a reasonably serious threat. — Red Canary (@redcanary) February 19, 2021

Hakerzy coraz częściej interesują się atakami na osoby korzystające ze sprzętu produkowanego przez Apple. Eksperci ds. bezpieczeństwa z Red Canary wykryli właśnie nowe malware stworzone z myślą o infekowaniu komputerów Mac, także tych najnowszych, wyposażonych w układy ARM Apple M1 . Badacze podają, że do tej pory zainfekowanych zostało nawet 30 000 urządzeń ze 153 krajów z całego świata.Według naukowców Silver Sparrow, bo tak nazywa się nowoodkryte zagrożenie dla bezpieczeństwa, zachowuje się w sposób nad wyraz tajemniczy: na razie po prostu zmusza zainfekowane komputery do kontaktu ze zdalnym serwerem raz na godzinę. Poza tym... nie robi wiele. Nie oznacza to jednak, że nie stanowi potencjalnego zagrożenia.- czytamy w oświadczeniu Red Canary.Właśnie z tego powodu badacze podzielili się już teraz wszystkim, co wiedzą o Silver Sparrow, zanim ten wyrządzi duże szkody. Poza tym, że szkodliwe oprogramowanie przebywa w dość dziwnego rodzaju stanie uśpienia, nietypową jego cechą i swoistym novum jest umiejętność wykorzystania przez niego interfejsu API JavaScript instalatora macOS do wykonywania poleceń.Badacze ostrzegają, że przejście Apple z rozwiązań Intela na własne układy może ułatwić hakerom wgrywanie na komputery złośliwego oprogramowania za sprawą ewentualnych luk w zabezpieczeniach.Źródło: Red Canary