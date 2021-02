Znajomy prosi o pomoc w konkursie? Uważaj

Hej, zrobisz coś dla mnie? Mam małą prośbę

"Hejka Maksym, zrobisz coś dla mnie? Klikniesz tutaj i na mnie zagłosujesz porobione-wszystko(dot)eu ? :) Dzięki! <3"

"Hejka Maksym, poświęcisz dosłownie moment żeby na mnie oddać głos ? wydawaj-decyzje(dot)eu ! Z góry wielkie dzięki! :D"

"Heja Maksym, mogę Cię prosić, by przekazać swój głos na mnie? Tutaj jest link - honorowy-konkurs(dot)eu . Mega dziękuję! :) :)"

Zanim klikniesz, potwierdź, że rozmawiasz ze znajomym

Korzystając z Internetu należy zawsze mieć się na baczności i w razie jakichkolwiek wątpliwości nie klikać w żadne podejrzane linki. Jak zachować się jednak w sytuacji, gdy niewinnie wyglądające hiperłącze nadsyła znajomy z Facebooka? Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Dość brutalnie przekonują się o tym osoby pragnące nieść pomoc bliskim w rzekomych "konkursach internetowych".W ostatnich dniach na Facebooku wirusowo rozprzestrzeniają się wiadomości, w treści których widnieje prośba o pomoc w głosowaniu. Prośby wysyłane są co ciekawe nie przez osoby obce, a te z grona znajomych. Przykładowe wiadomości to na przykład:Komunikaty o podobnej treści można mnożyć.Sami przyznacie, że widząc taką wiadomość wiele osób pomyśli sobie "co mi szkodzi pomóc?". Problem polega na tym, iż próśb nie wysyłają Wasi bliscy - robią to odpowiednie skrypty, a odnośniki kierują do stron ze złośliwym oprogramowaniem.Jeśli osoba, od której dostaliście taką wiadomość nie korzysta z oprogramowania antywirusowego, to prawdopodobnie nie wie nawet świadome tego, że rozsyła spam. Być może sama kliknęła na jeden z odnośników prowadzących do strony z malware i jej komputer zaczął powielać tego rodzaju zawartość.W sytuacji, gdy nie jesteś pewny tego, czy piszesz z bliską Ci osobą, wykonaj do niej telefon lub skontaktuj się z nią za pośrednictwem którejś z alternatyw dla Messengera . A nuż dzięki temu pozwolisz komuś ocalić jego konto przed potencjalną utratą lub po prostu uniknąć zakłopotania?Oczywiście przenigdy nie klikaj bezrefleksyjnie w linki przekierowujące do dziwnych witryn. Jeśli już z jakiegoś powodu to zrobisz, nie przeklikuj się dalej, tylko zamknij kartę przeglądarki internetowej.Źródło: Facebook