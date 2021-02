Nadchodzą zmiany w LastPass. Niestety, na gorsze

Wiele osób będzie zawiedzionych.





LastPass ogranicza możliwości darmowych kont





fot. LastPass

Popularny. Firma dodaje ograniczenia do bezpłatnej wersji subskrypcji od 16 marca 2021 roku. W tym przypadku użytkownicy będą mogli jedynie przeglądać i zarządzać hasłami z poziomu jednej kategorii urządzeń: mobilnych lub komputerów. Użytkownicy mobilni zostaną ograniczeni do sprzętów działających pod kontrolą Androida i iOS, a także iPadów, tabletów z Androidem i wybranych inteligentnych zegarków.Posiadacze komputerów także zostaną dotknięci zmianami –Użytkownicy bezpłatnej wersji LastPass zostaną poproszeni o wybranie jednej ze wspomnianych dwóch, wyżej wymienionych opcji przy pierwszym logowaniu. Firma twierdzi, że w na swoim koncie będzie można przełączyć się do trzech razy pomiędzy sprzętem mobilnym, a komputerowym – w zakresie zarządzania hasłami. LastPass mówi, że żadna z osób nie będzie zablokowana na swoim koncie oraz nie utraci dostępu do zapisanych haseł w wyniku nowych zmian.Oprócz ograniczania typów urządzeń, LastPass zmienia również rodzaje bezpłatnych poziomów obsługi klienta, do których użytkownicy będą mieli dostęp.użytkownicy korzystający z darmowej wersji LastPass stracą dostęp do wsparcia przez e-mail.LastPass ewidentnie szuka więc sposobów na zarobek oraz przekonanie większej ilości osób do skorzystania z płatnej wersji aplikacji. Funkcje Premium zaczynają się w tym przypadkuZ LastPass korzysta obecnie 20 milionów użytkowników na całym świecie. Firma nie podała jednak, ile osób wykorzystuje bezpłatne możliwości programu.Jeśli korzystacie więc z LastPass w wersji darmowej to… chyba trzeba będzie rozważyć inny program lub zakup stosownego abonamentu.Źródło: LastPass