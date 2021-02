Oszuści chcą obejść system ochrony kupujących OLX - firma ostrzega

Masta kategorii i produktów teraz z ochroną, ale trzeba się trzymać wytycznych / foto. Instalki.pl

To może zachęcić o wiele więcej internautów do kupowania w serwisie OLX. Firma jednak ostrzega, aby nie dać się zwieść pozorom, bo cyberprzestępcy mogą tworzyć fałszywe duplikaty stron łudząco podobnych do systemu OLX. Jak można przeczytać w rozsyłanym mailowo komunikacie - "Niedawno wprowadziliśmy nową usługę - Przesyłki OLX. Skorzystało z niej już kilkaset tysięcy osób, bezpiecznie wysyłając przedmioty w różne rejony Polski. W sieci są jednak i tacy, którzy podszywając się pod Przesyłki OLX polują na Twoje dane i pieniądze."