Polka straciła 600 tys. złotych. Wierzyła, że leczy Clinta Eastwooda

Trudno to skomentować... Trudno to skomentować...



W grudniu informowaliśmy Was o tym, że pewna Polka straciła 45 tysięcy złotych, wierząc w to, że pomaga Willowi Smithowi. Wygląda na to, że nie była jedyną osobą, która z jakiegoś powodu uwierzyła, że wspiera zagranicznego celebrytę. Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie donosi, że mieszkanka tej miejscowości padła ofiarą oszusta podającego się za Clinta Eastwooda. Poszkodowana przelała na konto przestępcy... 600 tysięcy złotych.



Kosztowne leczenie

Funkcjonariusze KPP w Piasecznie podają, że pod koniec kwietnia 2020 roku mieszkanka Piaseczna za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych poznała mężczyznę, który podawał się za syna amerykańskiego aktora Clinta Eastwooda. Jego ojciec miał rzekomo utracić lukratywny kontrakt reklamowy i znaleźć się w skomplikowanej sytuacji prawnej. Aby się uwiarygodnić, oszust przesłał Polce zdjęcie podrobionego paszportu.



