Poczta Polska ostrzega przed mailami dotyczącymi przesyłek

Mail od Poczty Polskiej dotyczący niedostarczenia przesyłki? Uważaj, to najpewniej oszustwo. Narodowy operator pocztowy ostrzega przed zakrojonymi na szeroką skalę działaniami cyberprzestępców. Ruszyła wielka kampania phishingowa, rozsyłana z adresu test(at)a-m2.ru. W temacie wiadomości widnieje komunikat "Brak powiadomienia o dostawie". Kliknięcie w link zawarty w mailu może się źle skończyć.



Poczta Polska - scam poprzez e-mail

Przestępcy wysyłający wzmiankowane maile w wiadomościach informują o niedostarczeniu przesyłki do odbiorcy oraz możliwości jej odebrania. Metoda zakłada rzekomo kliknięcie w podejrzany link, kierujący do witryny mającej za zadanie wyłudzić dane internautów. Jeśli widzicie w mailu podejrzany załącznik lub odnośnik, pod żadnym pozorem w nie nie klikajcie.



Jedyny prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to poczta-polska.pl. Adres do śledzenia przesyłek to z kolei emonitoring.poczta-polska.pl. Operator pocztowy nie pobiera żadnych opłat za przetrzymywanie przesyłek i z oczywistych względów nie może odpowiadać finansowo za błędy Polaków, którzy dadzą się nabrać podmiotom podszywającym się pod Pocztę Polską.



"W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowości bądź niezgodności prosimy o zgłoszenie sprawy na policję i niezwłoczne poinformowanie nas na adres cyberbezpieczenstwo(@)poczta-polska.pl. Pozwoli nam to na ostrzeżenie innych użytkowników sieci." - apeluje Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.



Źródło: Poczta Polska