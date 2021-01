WhatsApp przekonuje użytkowników, że nie ma dostępu do ich danych

Tak, tak.





WhatsApp próbuje udowodnić, że jest bezpieczny

Źródło: WhatsApp (via The Verge)

W związku z naszą ostatnią aktualizacją pojawiło się wiele dezinformacji i zamieszania. Chcemy pomóc wszystkim zrozumieć fakty dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa przez WhatsApp. Będziemy dostarczać specjalne wiadomości do użytkowników potwierdzające, że nie mamy wglądu do ich prywatnych wiadomości.

Facebook nie ma ostatnio łatwego życia. Użytkownicy masowo zaczęli odchodzić od WhatsAppa po ogłoszeniu kontrowersyjnych zmian w regulaminie. Społecznościowy gigant próbował się tłumaczyć i nawet przełożył cały proces o kilka miesięcy, lecz w międzyczasie na sile zaczął nabierać m.in. Signal oraz Telegram.Zaufanie do spółki Marka Zuckerberga nieco spadło, co ma swoje odbicie w podejmowanych właśnie przez nią kroków. Jak się okazuje, rozpoczęto kampanię informacyjną mającą na celu uświadomienie konsumentom, że WhatsApp nie ma dostępu do ich danych.Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii zaczęli dostrzegać oficjalne wpisy na Stories zawierające slogany pokrojualbo „WhatsApp nie potrafi czytać lub słuchać twoich personalnych konwersacji, gdyż obejmuje je szyfrowanie end-to-end”.Do redakcji The Verge trafiło nawet specjalne oświadczenie giganta:Oczywiście takie kroki są niezbędne, by chociaż w jakimś stopniu odbudować zaufanie. Trudno jednak oczekiwać nagłego powrotu utraconych konsumentów. Facebook raczej stara się zachować tych, którzy jeszcze nie przeszli do konkurencji Źródło: The Verge / Foto. WhatsApp