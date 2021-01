Dostałeś podejrzanego maila rzekomo od Xiaomi? Nie ty jeden

Wiadomość od Xiaomi, to jednak nie próba podszycia się pod tę firmę / foto. Instalki.pl

Sam nie jestem posiadaczem telefonów tej marki, ale mam smart wentylator Xiaomi, więc tym samym użytkuję system Xiaomi Home, w którym mam konto niezbędne do sterowania inteligentnym wiatrakiem podłogowym. W skrzynce mailowej zerkam z grubsza także na dział spam zanim go opróżnię, w końcu czasem wpadnie tam przez przypadek mail inny niż reklamowy. I właśnie w tym miejscu pojawił się e-mail, który rzekomo miałby pochodzić od Xiaomi.Po wejściu w wiadomość przywitał mnie komunikat o treści "Dlaczego ta wiadomość trafiła do Spamu? Adres e-mail nadawcy jest nieprawidłowy." i szary wykrzyknik. Okazuje się, że to nic strasznego, zwykły splot wydarzeń przy zastosowaniu tak ustawionej metody rozsyłania mailingu. Wiadomość faktycznie tylko oznajmia o zmianie regulaminu Xiaomi i odsyła linkiem do wiadomości pomocy na ten temat. Jednak mimo nadawcy opisanego jako "Xiaomi Corporation" widnieje adres z domeny sendgrid bez słowa Xiaomi, co więcej link też nie zawiera nazwy firmy, a jedynie ciąg znaków i sendgrid. Podobne wiadomości trafiające do spamu dostało także wielu innych internautów.