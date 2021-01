Apple nie pozwoli Facebookowi na szpiegowanie użytkowników. Mark Zuckerberg idzie na wojnę

O co chodzi w tej sytuacji?





Jak Apple będzie blokowało śledzenie?





Facebook jest wściekły





Ile wart jest Twój identyfikator?





Już podczas swojej konferencji WWDC w 2020 roku, Apple zapowiadało poważne zmiany związane z prywatnością w oprogramowaniu iOS. Na wiosnę 2021 roku, czyli tak naprawdę już niebawem, amerykańska marka wprowadzi nową funkcjonalność, która będzie wymagała od programistóww celu kierowania w jego stronę dopasowanych reklam.To właśnie ta funkcja sprawia, że Facebook miota się od kilku miesięcy i. Wprowadzenie nowych zasad przez Apple oznacza bowiem, że każda z osób posiadająca iPhone’a lub iPada będzie mogła za pośrednictwem jednego kliknięcia zablokować szpiegowanie swojego sprzętu przez Facebooka –Nowa funkcjonalność w iOS 14 została oznaczona jako. To znacząca zmiana w sposobie, w jaki twórcy aplikacji mobilnych mogą zbierać dane o właścicielach iPhone’ów i udostępniać je innym firmom, aby pomóc w dopasowaniu reklam. Poprzednio, Apple wymagało od użytkowników ręcznego włączenia wspomnianej opcji – od wiosny 2021 roku nie trzeba będzie robić nic. App Tracking Transparency zadziała domyślnie na wszystkich sprzętach.Co wtedy, kiedy dana firma nie będzie chciała się dostosować i będzie omijała zakaz śledzenia wybrany przez użytkownika? Może ona zostać zawieszona lub usunięta z możliwości korzystania z App Store. Głównym sposobem reklamodawców na pobranie danych o użytkowniku jest korzystanie z tak zwanego identyfikatora IDFA powiązanego z każdym smartfonem. Dzięki temu identyfikatorowi programy mogą wyświetlać ukierunkowane i dopasowane reklamy –Nowy wymóg stosowany przez Apple sprawi, iż programiści będą musieli mieć wyraźną zgodę właścicieli urządzeń z iOS naw aplikacjach. Apple zamierza także ściśle nadzorować wszelkie próby obejścia wymogu wyrażenia zgody.Kombinowania więc nie będzie, a nowe zasady będą dotyczyły także wszystkich istniejących aplikacji Apple.Nie od dziś wiadomo, iż Facebook wykorzystuje identyfikator urządzenia oraz zbiera dodatkowe dane o użytkownikach, aby lepiej dopasowywać i dostarczać do nich reklamy.. Blokada IDFA nakładana przez Apple jest więc sporym problemem dla największego serwisu społecznościowego – w przeszłości wielokrotnie oskarżanego o jawne szpiegowanie swoich użytkowników.Kilka miesięcy temu Facebook wykupił całostronicowe reklamy w amerykańskiej prasie z komunikatem, który stawia Apple w pozycji hipokryty oraz szkodnika dla mniejszych i średnich biznesów.. Małe i średnie firmy mają więc problem, aby lepiej docierać do potencjalnych klientów.Według Marka Zuckerberga Apple wykorzystuje swoją dominującą pozycję na rynku, aby nakładać i egzekwować zasady zgodnie z własnymi potrzebami i celami biznesowymi. Facebook ma w tym przypadku mało do gadania – firma musiała dostosować się do nowych etykiet prywatności i będzie musiała wykonać kolejne kroki, aby przygotować swoje aplikacje na potencjalną blokadę „szpiegowania”.Napięcie pomiędzy Apple i Facebookiem rośnie, a sam Mark ZuckerbergApple twierdzi, że przeciętna aplikacja mobilna zawiera sześć elementów śledzących. Gromadzone dane są pobierane przez media społecznościowe, brokerów danych i firmy zajmujące się technologiami reklamowymi. Monetyzacja wspomnianych danych napędza przemysł o wartościCzęsto wtedy, kiedySytuacja pozostaje rozwojowa. Można się spodziewać, że konflikt pomiędzy firmą Tima Cooka a Facebookiem będzie tylko i wyłącznie postępował.Źródło: Engadget Apple / fot. Laurenz Heymann - Unsplash