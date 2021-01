Mail od Google Forms? To scam, oszustwo

Cyberprzestępcy w akcji. Cyberprzestępcy w akcji.



Formularze Google to stosunkowo mało znana usługa, która pozwala online tworzyć między innymi sondy, ankiety, testy, czy nawet listy mailingowe i wiele podobnych form tekstowych. Niestety, platforma jest często wykorzystywana także przez oszustów. Co najgorsze, wiadomości od nich nie trafiają zazwyczaj do folderu ze spamem, a do głównej skrzynki odbiorczej Gmail.



W ostatnich dniach na swoją prywatną skrzynkę otrzymałem kilka maili zachęcających mnie do pozostawiania swoich danych w formularzach Google. Omawiana tu metoda cyberprzestępców nie jest nowa, ale wygląda na to, że po nowym roku ponownie stała się popularna, a oszuści działają ze zdwojoną siłą - podobnie z resztą jak



Treści wiadomości są bardzo różne. Czasem przestępcy kuszą nagrodami, które odebrać można pod warunkiem podania swoich danych osobowych. Nierzadko wabikiem jest losowanie z atrakcyjnymi nagrodami. Każdorazowo odnośniki w mailach kierują do formularza, w którym internauta musi wpisać jakieś personalia przydatne przestępcom.





Już na tym etapie nie powinieneś klikać na żaden z odnośników. | Źródło: mat. własne



Niestety, wiadomości te nie trafiają do folderu SPAM, co w oczach wielu osób czyni je wiarygodnymi.



Oszustwo na Google Forms - co się może stać?

Oszuści nierzadko podszywają się pod znane firmy. Często próbują wyłudzić dane do bankowości internetowej. Równie często wyłudzają dane kart płatniczych - niezbędne do tego, aby ogołocić konto naiwnego internauty. Sporadycznie cel ataku proszony jest o dane dostępowe do popularnych usług. Przekazanie danych kryminalistom każdorazowo ma opłakane skutki. Czasem cyberprzestępcom chodzi o pobranie pliku z malware, podobnie jak w poniższym przykładzie.



