Ogromna zmiana na OLX. W razie oszustwa rekompensata liczona w tysiącach złotych

Zrzut skróconej informacji ze stron pomocy OLX / foto. OLX - Instalki.pl

Od 12 lutego OLX wprowadza nowy regulamin. Jak można przeczytać w wiadomościach rozsyłanych do użytkowników - "Zmiany wynikają z potrzeby dostosowania dokumentu do zmian wprowadzanych w najbliższym czasie, tj. uproszczenia brzmienia Regulaminu Serwisu OLX poprzez eliminację treści dotyczących sortowania ogłoszeń (szerzej opisanych w Centrum Pomocy) oraz podwyższenia maksymalnej kwoty rekompensaty wypłacanej w ramach Bezpiecznych Transakcji OLX użytkownikom, którzy padli ofiarą oszustwa w trakcie korzystania z Serwisu OLX."O ile pierwsza kwestia nie jest szczególnie ciekawa, tak Bezpieczne Transakcje OLX przechodzą znaczną przemianę. Obowiązująca do 12 lutego kwota 300 złotych, to maksimum tego, co można otrzymać w tej chwili. Jeśli kupiliśmy coś np. za 1000 złotych, to i tak będziemy stratni 700. Różnica jest naprawdę ogromna, bo dziesięciokrotna. Ba, w szczególnych przypadkach firma zastrzega wręcz zwiększenie tej kwoty.