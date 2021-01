Sprzedajesz na OLX? Uważaj. Oszustwo "na kupującego"​ wciąż groźne

Oszustwo OLX na kupującego

Oszustwa na OLX nie są niczym nowym, a ze względu na specyficzną politykę tego serwisu związaną z walką z cyberprzestępcami, na pewno jeszcze przez długi czas będą zmorą polskich internautów.Ostatnio po dłuższej przerwie postanowiłem wystawić na sprzedaż na OLX dwa przedmioty - była to obudowa komputerowa oraz smartfon. Dość szybko otrzymałem pierwszą wiadomość (na WhatsApp) od potencjalnego kupującego, który dopytywał o telefon. Moje podejrzenia wzbudziła specyficzna składnia jego wypowiedzi. Wpisałem numer telefonu kupującego w Google i... okazało się, że mam do czynienia z oszustem, który jest na tyle głupi, aby posługiwać się nim od początku tego roku. Minęła chwila, a dostałem niemal identyczne wiadomości z dwóch innych numerów. Oszustwo OLX na kupującego po nowym roku powraca ze zdwojoną siłą.Schemat działania jest bardzo prosty, ale nabiera się na niego zaskakująca liczba osób. Do sprzedającego pisze potencjalny kupujący, który zadaje parę pytań o stan produktu - co ciekawe, niemal zawsze pisze za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Po krótkiej wymianie zdań decyduje się na zakup za pomocą "nowego sposobu płatności". Tutaj istotna uwaga: faktycznie, OLX od jakiegoś czasu oferuje system bezpiecznych płatności, jednakże sprzedający musi aktywować go w ustawieniach swojego konta i nie musi klikać wlinki od kupujących. Ba, nie powinien tego robić!"Nowy system płatności" opisywany przez oszusta wymaga od kupującego kliknięcie w specjalny link, celem "odbioru przelewu" - wysłany przez e-mail, SMS lub system wiadomości OLX. Linki cyberprzestępców kierują na różne strony. Przykład takowej witryny podaje Ireneusz Tarnowski w swoim wpisie na LinkedIn. Na grafice widzimy spreparowaną stronę hostowaną pod adresem... olxteam(.)com, która nie ma absolutnie nic wspólnego z OLX.