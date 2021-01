Zmień skradzione hasła - zobacz jakie to proste

Szybko, nie ma czasu na wyjaśnienia! Dziś jest właśnie TEN dzień, w którym powinieneś zmienić wszystkie swoje hasła, które kiedyś wyciekły do sieci. Jeżeli surfujesz po Internecie od kilku lub kilkunastu lat, jest niemalże pewnym to, że któreś z nich krąży gdzieś w darknecie, wraz z Twoim loginem i adresem e-mail - jednym słowem: wszystkim, co potrzebne do tego, by przysporzyć Ci kłopotów. Zakładam, że korzystasz z usług Google - jeśli tak, Twoje hasła zapisywane są w menedżerze haseł Google. To właśnie jego dotyczył będzie ten krótki poradnik.Nie ukrywam, że sam o konieczności zmiany haseł przypomniałem sobie dopiero dziś, gdy dostałem wiadomość od Google.- głosił nagłówek maila.

Wykradzione hasła - jak sprawdzić?

Unikalne hasła to podstawa

Źródło: mat. własnePostanowiłem nie bagatelizować po raz n-ty znanego mi od dłuższego czasu problemu i tym razem kliknąć na przycisk "Podejmij działanie". Też możesz to zrobić, a ja Ci powiem jak.W tym celu musisz udać się do menedżera haseł Google. Gdy klikniesz w ten odnośnik , zobaczysz wszystkie problemy z zabezpieczeniami i zobaczysz w ilu kontach i usługach Twoje hasło zostało przejęte. Nie chcesz zobaczyć tego co ja.Źródło: mat. własneZauważ, że z poziomu tej witryny dowiesz się wszystkiego o ewentualnych kłopotach z bezpieczeństwem usług i kont powiązanych w jakikolwiek sposób z Twoim kontem Google. Ja na przykład zapomniałem usunąć konto z kilku urządzeń, których już nie posiadam. Przywróciłem na nich wprawdzie dane fabryczne, ale na wszelki wypadek nie zaszkodzi odpiąć smartfonów od konta Google.Pamiętaj, aby po sprzedaży smartfonu odpinać go od swojego konta Google. Na wszelki wypadek. | Źródło: mat. własnePora zająć się przejętymi hasłami. Rozwiń listę "Twoje zapisane hasła" i kliknij na niebieski przycisk "Przejdź do Sprawdzania hasła".Liczba haseł zapisanych w menedżerze haseł może sprawić, że ugną się pod Tobą kolana. Nie zniechęcaj się. Jeśli teraz nie zaczniesz ich zmieniać, prawdopodobnie zbagatelizujesz temat i nigdy tego nie zrobisz. Co masz zrobić teraz, zrób teraz... czy jakoś tak. Kliknij jeszcze raz "Sprawdzanie hasła" i potwierdź swoją tożsamość. W ten sposób Google sprawdzi wszystkie Twoje hasła i wyświetli wszystkie przejęte hasła, ponownie użyte hasła i konta ze słabym hasłem.Trochę się tych haseł przez lata zebrało. No nic, część warto zmienić, a część kont... usunąć! | Źródło: mat. własneJak zobaczysz to, co zobaczyłem ja, to znaczy, że masz poważny problem. ;)173 przejęte hasła brzmi groźnie. W praktyce przedmiotem wycieku były trzy "byle jakie" hasła, wykorzystane do zabezpieczenia łącznie 173 usług. Nigdy tak nie róbcie - ustawiajcie unikalne hasła dla każdego konta. | Źródło: mat. własneDo dzieła! Teraz powinieneś klikać na przycisk "Zmień hasło" przy każdej z witryn, aby przejść na daną witrynę i zmienić hasło. Alternatywnie, jeśli już z niej nie korzystasz, doskonałym pomysłem będzie usunięcie konta. Możesz także kliknąć na trzech kropkach umieszczonych pod sobą na prawo od pozycji "zmień hasło" i wybrać "wyświetl hasło", by dowiedzieć się które z nich wyciekło do sieci.Będzie sporo pracy, ale warto. | Źródło: mat. własneGdy będziesz ustawiał nowe hasło, pamiętaj, aby było! I tak zapiszesz je w menedżerze haseł, który przypomni je w razie potrzeby. W sytuacji, gdy dojdzie do wycieku danych w sieci, tylko jedno konto lub usługa będą zagrożone, a nie wszystkie. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wiele osób ma to samo hasło do Facebooka, poczty elektronicznej i banku... Przestępcy wiedzą to doskonale i nie zawahają się tego wykorzystać.Dobra rada: nie poddawaj się. Proces zmiany haseł może być bardzo czasochłonny, ale będziesz miał poczucie, że Twoje dane są bezpieczne. Ba, jeśli usuniesz kilkadziesiąt swoich nieużywanych kont z sieci poczujesz się lepiej ze świadomością, że stałeś się bardziej anonimowy. Uwierz mi, to działa.Źródło: mat. własny