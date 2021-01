Jeśli korzystasz z tych rozszerzeń do Google Chrome, natychmiast je usuń

Niebezpieczne rozszerzenia w Chrome Web Store

„były złośliwe i zawierały ukryty kod, który działał jak oprogramowanie szpiegujące (spyware)”

„Gdy ludzie instalowali te rozszerzenia w swoich przeglądarkach, instalowali ukryty kod przeznaczony do kopiowania ich danych z Facebooka, a także informacji z przeglądarek, które nie były z Facebookiem powiązane – wszystko to bez ich wiedzy. Jeśli użytkownik odwiedził Facebooka, rozszerzenia kopiowały ich imię i nazwisko, ID użytkownika, a także dane o płci, statusie matrymonialnym, grupie wiekowej, i nie tylko. Oskarżeni nie naruszyli systemów bezpieczeństwa Facebooka. Zamiast tego do zbierania informacji wykorzystali rozszerzenia, które użytkownicy instalowali na swoich urządzeniach.”

Web for Instagram plus DM

Blue Messenger

Emoji keyboard

Green Messenger

Google Chrome jest jedną z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie. Niemniej, zapewne nie ma dwóch komputerów na świecie, na których ta wygląda tak samo. To dlatego, że stwarza ona ogromne możliwości personalizacji. Chrome Web Store pozwala pobrać mnóstwo przeróżnych motywów zmieniających oprawę graficzną przeglądarki oraz rozszerzeń wpływających na jej funkcjonalność. Niestety, z Chrome Web Store związany jest pewien poważny problem – nie jest on nawet w połowie tak bezpieczny, jak powinien.Rzecz jasna, Google robi co może, by chronić użytkowników przed szkodliwymi rozszerzeniami, ale mimo to takie rozszerzenia się w Chrome Web Store trafiają. Kilka z nich niedawno wykrył Facebook. Te, jak zauważa gigant,. Facebook już pozwał portugalskiego dewelopera – Oink and Stuff – który omawiane rozszerzenia udostępniał., informuje Facebook.Listę szkodliwych rozszerzeń zdemaskowanych przez Facebooka umieściliśmy poniżej. Jeśli zainstalowaliście ktokolwiek z nich w Waszej przeglądarce, natychmiast je odinstalujcie.Nie wiadomo, ilu użytkowników pobrało wymienione rozszerzenia z Chrome Web Store. Na szczęście, wygląda na to, że Google już usunęło je ze sklepu.Niestety, należy się wręcz spodziewać, że prędzej czy później w Chrome Web Store zostaną wykryte kolejne rozszerzenia zagrażające użytkownikom. Gdy Google opracuje kolejne sposoby mające na celu powstrzymywanie publikację takich rozszerzeń, ich deweloperzy opracują kolejne sposoby na omijanie wszelkiego rodzaju zabezpieczeń. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa warto instalować w przeglądarce tylko te sprawdzone rozszerzenia , cieszące się uznaniem wielu osób.Źródło: Facebook , fot. tyt. Canva