Ogromna zmiana w TikToku - niektóre konta staną się prywatne

TikTok zmienia politykę prywatności na niektórych kontach





fot. Solen Feyissa - Unsplash

TikTok zaczyna kategoryzować konta pod kątem wieku.– aplikacja w ten sposób wprowadza szereg środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa w sieci. Każda z osób poniżej 16 lat nie będzie w stanie tworzyć materiałów wideo, które będą mogły być pobierane przez innych użytkowników. TikTok przekazał, iż ma nadzieje, że zmiany zachęcą młodych użytkowników do aktywnego zaangażowania się w poszerzanie wiedzy dotyczącej prywatności w internecie.„Mamy nadzieję, że zainspirujemy najmłodszych użytkowników do podejmowania odpowiedzialnych i świadomych decyzji” - przekazała szefowa do spraw prywatności w TikToku, Elaine Fox.Osoby w wieku od 13 do 15 lat. Co ciekawe, konta osób poniżej 16 roku życia nie będą wyświetlały się jako sugerowane dla innych osób w aplikacji. Pobieranie filmów wideo z kont osób nieletnich nie będzie możliwe – chyba, że ta opcja zostanie indywidualnie wyłączona.Zmiany w TikToku nastąpiły po tym, jak serwis BBC News ujawnił, iżTikTok podjął już kilka kroków związanych z ochroną młodszych użytkowników. To między innymi ograniczenie wysyłania bezpośrednich wiadomości i tworzenia transmisji na żywo, ograniczenie kupowania i sprzedawania wirtualnych prezentów tylko dla dorosłych osób, a także wprowadził zupełnie nowe ustawienia związane z większą kontrolą rodzicielską.TikTok jednocześnie. Sytuacji nie sprzyja również pandemia – cyberprzestępcy wykorzystują niecodzienną rzeczywistość, aby atakować najmłodsze osoby, które naturalnie spędzają więcej czasu w sieci.Zmiany w TikToku są już dostępne dla wszystkich osób, niezależnie od regionu.Źródło: BBC / fot. Solen Feyissa - Unsplash