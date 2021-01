Udostępniono darmowy deszyfrator dla ransomware'u DarkSide

Przydatne narzędzie.

Odszyfruj dane za darmo

Bitdefender udostępnił darmowe narzędzie do odzyskiwania plików zaszyfrowanych przez ransomware. Firmy poszkodowane w wyniku działania tego złośliwego oprogramowania nie muszą płacić przestępcom wysokich okupów za odszyfrowanie dokumentów.Pierwsze ataki, w których wykorzystano ransomware DarkSide, miały miejsce w sierpniu ubiegłego roku. Gang przestępczy DarkSide działa w modelu Ransomware as a Service i tworzą go doświadczeni hakerzy, wcześniej związani z innymi znanymi organizacjami przestępczymi. Według informacji przekazanych przez serwis BleepingComputer gang żąda. Ich wysokość zależy od wielkości zaatakowanych organizacji. Grupa była szczególnie aktywna pomiędzy październikiem a grudniem 2020 roku. W tym okresie liczba zgłoszeń próbek DarkSide na platformie ID-Ransomware wzrosła ponad czterokrotnie.Narzędzie deszyfrujące ransomware DarkSide można pobrać ze strony Bitdefender . Deszyfrator pozwala przeskanować cały system lub tylko pojedynczy folder w poszukiwaniu zaszyfrowanych plików. Oprogramowanie automatycznie odszyfruje dokumenty, które znajdzie na komputerze, a po zakończeniu operacji przypomni o konieczności utworzenia backupu.Warto dodać, iż DarkSide poinformował w listopadzie, ze buduje rozproszony i zrównoważony system przechowywania danych hostowany między innymi w Iranie. To pokazuje, że gang zamierza rozszerzać swoją działalności i wprowadzić dodatkowe przeszkody, z którymi muszą się mierzyć firmy rozważające opłacenie okupu.Źródło: Bitdefender