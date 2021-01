Trwa atak na Polaków korzystających z Paczkomatów. Łatwo się nabrać

Oszustwo na Paczkomaty

Skąd cyberprzestępcy mają numer telefonu?

Aplikacja InPost - pobierz z pewnego źródła

Przestrzegamy przed zmasowanym atakiem cyberprzestępców, który wymierzony jest w osoby korzystające z Paczkomatów firmy InPost. Oszuści podszywają się pod operatora popularnej usług, wysyłając wiadomości typu SMS, trafiające do skrzynki odbiorczej wraz z prawdziwymi komunikatami od InPost. Ich ofiarami padają nawet osoby dobrze obeznane ze światem nowych technologii.Cyberprzestępcy podszywają się pod operatora Paczkomatów, wysyłając SMS-y pojawiające się u odbiorców z polem nadawcy o nazwie "InPost". Wiadomości widnieją w tym samym folderze, do którego trafiały swego czasu treści wysyłane przez ten właśnie podmiot.Złodzieje zachęcają do pobrania i zainstalowania aplikacji, która pozwoli otrzymać kod odbioru. Odnośnik kieruje na szkodliwą stronę internetową paczkomatyapp[.]com. Postępowanie zgodnie z instrukcjami może doprowadzić nie tylko do przejęcia smartfonu, ale także utraty pieniędzy z kont bankowych.Prawdopodobnie z jednego z licznych wycieków. Być może z wycieku Morele.net? Być może z jakiegoś innego? Nie ważne. Ważne jest to, abyście poinformowali o tej sytuacji znajomych i bliskich i nie pozwolili, aby padli ofiarą oszustwa.Aplikację InPost pobieraj tylko z zaufanych źródeł. Możesz to zrobić na przykład za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Apkę w wersji na iOS pobierzesz bezpośrednio w App Store.Źródło: Niebezpiecznik.pl