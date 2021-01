Samsung Note 20 z poważną wadą czytnika linii papilarnych

Warto się zainteresować.





Posiadacze Note 20 - wyczekujcie aktualizacji!

Źródło: Samsung

Czytniki linii papilarnych pod ekranem to wciąż niezbyt popularne rozwiązane, które wymaga dopracowania przez producentów smartfonów. Pierwsze próby implementacji technologii (czujnik od Qualcomm) zostały podjęte w 2019 roku i nie obyły się bez problemów. Nie inaczej jest i tym razem.Spore zamieszanie wybuchło w momencie, kiedy wykryto wadę czytnika linii papilarnych w Samsung Galaxy S1 i Galaxy Note 10. Okazało się wtedy, żejeśli założona jest ochrona wyświetlacza. Aktualizacja systemowa została wydana wtedy dosyć szybko.Jak się okazuje,. Co ciekawe, problem przeszedł trochę bez echa, a koreański producent zdawał się nabierać nieco wody w usta. Kłopot został zgłoszony przez część użytkowników w październiku zeszłego roku.Samsung przyznał, że zdaje sobie z wszystkiego sprawę dopiero teraz. Ta ma trafiać do użytkowników seriami, więc u wszystkich zadebiutuje w przeciągu najbliższych tygodni. Technologiczny gigant poinformował jedynie, iż „zabezpieczenia ekranu skutkowały fałszywie dodatnimi odczytami, co oznacza, że potencjalnie akceptowały odciski palców innych osób”.Może to budzić obawy, co do wciąż eksperymentalnej technologii. Mówimy tu bowiem o dosyć poważnym błędzie, który może doprowadzić do kradzieży danych.Źródło i foto: Samsung (via Slash Gear