To koniec Adobe Flash. Firma radzi go odinstalować

Już w 2010 roku Steve Jobs ostrzegał, żeZałożyciel Apple na każdym możliwym kroku podkreślał także, że rozwiązanie Adobe jest do niczego w zakresie bezpieczeństwa. Dziesięć lat później okazało się, że Jobs miał rację. Najwięksi gigancidla opisywanego rozwiązania. Samo Adobe rekomenduje również, aby odinstalować technologię Flash ze wszystkich możliwych sprzętów.Flash to technologia, która zmieniła internet – na wszystkie możliwe sposoby. Zarówno pod kątem pracy, jak i rozrywki. Apple oraz Google również wykorzystywały Flasha w swoich systemach mobilnych – Androidzie oraz iOS. Niektóre strony internetowe działały tylko w oparciu o Flash, jednak sama technologia kilka lat temu zaczęła być wypierana przez bezpieczniejsze oraz wydajniejsze rozwiązania,Od dłuższego czasu przeglądarka Google Chrome wyświetlała ostrzeżenie o tym, iż. Microsoft także nie pozostał dłużny Adobe – w systemie Windows 10 pojawiał się komunikat, który informował o tym, iż Flash nie będzie działał zarówno w tym systemie, jak i przeglądarce Microsoft Edge.O ile obecnie jeszcze Flash Player dogorywa, tak samo. Technologia ta nie będzie otrzymywała żadnych aktualizacji oraz wsparcia, a programiści, którzy z niej korzystali pozostają totalnie na lodzie.Warto upewnić się, że Flash nie znajduje się także na Waszych komputerach – w każdej postaci. O ile systemy mobilne i przeglądarki same zajmą się jego blokowaniem, w przypadku Windowsa oraz macOS odinstalowanie stosownych plików będzie wymagane, aby upewnić się, że Wasze sprzęty są w pełni bezpieczne.Podczas odinstalowaniaZarówno w systemie Windows, jak i macOS.Źródło: PhoneArena / fot. Adobe