Pisałeś na forach o Nioh lub Dynasty Warriors? Poważny wyciek danych wydawcy Koei Tecmo

Znany z produkcji czy wydawania takich gier jak chociażby Nioh, Dynasty Wariorrs, Dead or Alive czy Three Kingdoms i wywodzący się z Japonii Koei Tecmo, nie miał miłego okresu okołoświątecznego. Firma wydała oświadczenie, w którym przyznaje, że dane z około 65 tysięcy kont europejskich forów mogły zostać przejęte w następstwie cyberataku. Do zdarzenia doszło 25 grudnia, czyli dokładnie w Boże Narodzenie.Wśród danych można wymienić takie kwestie jak nazwy kont, zaszyfrowane hasła i adresy e-mail. Koei Tecmo twierdzi, że przynajmniej dane kart płatniczych czy inne krytyczne informacje nie mogły zostać przejęte. Mimo wszystko, jeśli korzystaliście z oficjalnych forów gier powiązanych z Koei Tecmo czy takich usług samego wydawcy, to najlepiej dla pewności zmienić hasła w innych serwisach, jeśli się powtarzają. Oczywiście posiadanie takich samych czy bardzo podobnych haseł w wielu miejscach jest wysoce niezalecane, ale rzeczywistość części użytkowników rządzi się trochę innymi prawami niż zalecenia.