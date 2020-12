Izraelczycy zamienili RAM w nadajnik Wi-Fi 2,4 GHz

Nowa metoda ataku.

Pamięć RAM jako nadajnik Wi-Fi

Jak może dojść do ataku AIR-FI?

Rozwój technologii pozwala na dokonywanie rzeczy niezwykłych. Czy spodziewaliście się bowiem, że teoretycznie chroniony przed atakami zdalnymi odizolowany od sieci komputer wciąż może nadawać sygnał Wi-Fi, za pośrednictwem którego wyśle dane w niepowołane ręce? Tego, że jest to możliwe dowiedli właśnie eksperci ds. zabezpieczeń z Izraela, z Uniwersytetu Ben-Guriona.Mordechai Guri wraz ze swoim zespołem badaczy opracował technikę o nazwie. Zakłada ona wykorzystanie pamięci RAM, a dokładniej rzecz biorąc magistrali DDR SDRAM, do emitowania sygnału Wi-Fi 2,4 GHz i przesyłania w ten sposób danych. Atak tego rodzaju można zastosować wobec komputerów odciętych od sieci, użytkowanych często w korporacjach, bankach i instytucjach rządowych.Prędkość przesyłania informacji taką metodą wynosi maksymalnie 100 bitów na sekundę, przy wykorzystaniu odbiorników znajdujących się w zasięgu kilku metrów od atakowanego komputera lub innego urządzenia, będącego w stanie go odebrać. Kod działa także na maszynach wirtualnych i nie wymaga zdobycia przez napastnika żadnych uprawnień. Pytanie brzmi: czy cyberprzestępca będzie miał w ogóle okazję znaleźć się tak blisko sprzętu, na którym są przechowywane ważne informacje.Aby skutecznie przeprowadzić atak AIR-FI, napastnik musiałby najpierw albo przechwycić system docelowy poprzez zainfekowanie go złośliwym oprogramowaniem, albo modyfikować go odpowiednio już na etapie produkcji. Naukowcy podkreślają w swoim artykule, że najłatwiejszym sposobem na to jest użycie nośnika USB. W podobny sposób robak Stuxnet przedostał się do systemów kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych (SCADA) w zakładach wzbogacania uranu w Iranie.Jeśli chodzi o środki zaradcze przeciwko AIR-FI, naukowcy sugerują, że organizacje powinny wdrożyć technologie zagłuszania sygnału za pomocą specjalistycznego sprzętu lub oprogramowania.Źródło: Arxiv