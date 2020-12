Facebook atakuje Apple, bo... nie może śledzić użytkowników

Firma wykupiła reklamy w największych gazetach.





Facebook znów ma problem z Apple





Facebook po raz kolejny otwarcie atakuje Apple za działania firmy związane z prywatnością użytkowników. Chwilę po premierze oprogramowania iOS 14, Facebook uwziął się na amerykańską firmę. Tym razem sprawa poszła o krok dalej. Facebook wykupił bowiem reklamy na całą stronę, w największych amerykańskich gazetach. Portal społecznościowy twierdzi, iż Apple przyczynia się do „zniszczenia” mniejszych firm i przedsiębiorstw, w związku z ich niemożnością do reklamowania się na wspomnianym portalu.Wraz z pojawieniem się na rynku systemu iOS 14, Apple zaoferowało swoim użytkownikom możliwość lepszej kontroli prywatności. Sprawa dotyczy funkcjonalności opierających się o przydzielanie lub odmawianie dostępu aplikacjom do poszczególnych danych. iOS 14 we wszystkich przypadkachCała sprawa nie spodobała się oczywiście Facebookowi, który niemalże od razu stwierdził, że tego typu działania zagrażają reklamodawcom portalu.Nie trzeba było długo czekać na kolejny atak. Tym razem Facebook wykupił reklamy na całą stronę w najważniejszych amerykańskich gazetach –. Wszystko to z wymownym tytułem: „Bronimy małe biznesy przed Apple”.Według Facebooka, zmiany dotyczące prywatności, które wykorzystywały reklamy na portalu, aby dotrzeć do konkretnych użytkowników. Mniejsze śledzenie osób na urządzeniach Apple przekłada się na brak danych dotyczących preferencji użytkownika –Apple po raz kolejny odpowiedziało Facebookowi twierdząc, że stawia swoich użytkowników i ich prywatność na pierwszym miejscu.i zbiera cały ogrom danych na temat osób korzystających z serwisu.Można się spodziewać, że napięcia pomiędzy obiema firmami będą tylko i wyłącznie postępować.Źródło: Twitter / fot. Brett Jordan - Unsplash