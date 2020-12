Rozszerzenia do Google Chrome mają być bezpieczniejsze

Świetna wiadomość.

Google Chrome będzie bezpieczniejszą przeglądarką

Źródło: Google

Nie ma wątpliwości, że rozszerzenia do przeglądarek bywają niezwykle przydatne. Pozwalają na dodanie nowych funkcji lub rozwinięcie tych już istniejących. Niestety – dosyć często zdarzają się przypadki, kiedy to tego typu dodatki okazują się żerować na danych użytkowników i działać destruktywnie. Google planuje walczyć z tym zjawiskiem.Do tej pory pobranie i aktywowanie rozszerzenia w Chrome wiązało się z przyznaniem mu uprawnień do wszystkich odwiedzanych witryn. Gigant z Moutain View uznał jednak, że tego typu „wolność” tylko zwiększa prawdopodobność kradzieży cennych informacji. Dlatego też od przyszłego rokunadejdą pewne zmiany.Użytkownicy będą musieli. Jeśli więc planujesz używać konkretnego dodatku wyłącznie na jednej stronie, to bez problemu otrzymasz opcję blokady dostępu dla innych serwisów.Oczywiście nadal będzie możliwość pozwolenia na udostępnianie wszystkich danych ze wszystkich stron.i jest to naprawdę dobra decyzja! To nie wszystko. Dodatkowe poprawki bezpieczeństwa mają być niedługo wdrażane jeszcze częściej i obejmować swoim zakresem dosłownie wszystkie rozszerzenia. Przeglądarka Chrome poinformuje użytkowników o potencjalnych niebezpiecznych rozszerzeniach i umożliwi ich usunięcie za pomocą jednego kliknięcia. Te wszystkie nowości zadebiutują dopiero w 2021 roku.Źródło: Google / Foto. pixabay.com (geralt)