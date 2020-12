Klienci polskiego aquaparku nagrywani pod prysznicami. Filmy trafiły do sieci

Skala problemu może być duża.

Autorowi nagrań grozi do 5 lat pozbawienia wolności

"Jako że sam często tam bywałem, od razu rozpoznałem twarze niektórych ludzi"

Prezes aquaparku stanowczo reaguje

Nieśmieszny żart? Złośliwość? A może próba zbicia kapitału w nielegalny sposób? Niejasne są intencje działania osoby, która we wrocławskim aquaparku nagrywała mężczyzn korzystających nago z pryszniców. Materiały wideo pojawiły się na popularnym serwisie pornograficznym, w sekcji gejowskich filmów.Filmy w sieci znalazł jeden z czytelników Gazety Wrocławskiej.- pisał.Bohaterami łącznie pięciu nagrań są mężczyźni korzystający najpewniej ze strefy saun w aquaparku. Widać na nich panów biorących prysznic i rozmawiających ze sobą. Napisy na nagraniach sugerują, że zostały zarejestrowane 16 sierpnia i 19 września bieżącego roku. Kamera została prawdopodobnie usytuowana na jednej z półek i przykryta ręcznikiem.To kolejna taka sytuacja mająca miejsce we wrocławskim aquaparku. Kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się co najmniej jedno nagranie z klientką korzystającą z tamtejszej "strefy nagości" w saunarium.Skala problemu może być znacznie. Stron pornograficznych w sieci jest przecież całe zatrzęsienie, a nie każdy regularnie przegląda je w poszukiwaniu treści ze swoim udziałem.W odpowiedzi na nagłośnienie sprawy przez dziennikarzy Gazety Wrocławskiej, prezes Wrocławskiego Parku Wodnego zapowiedział zgłoszenie stosownego zawiadomienia na policję. Zadeklarował również, że zwróci się do administracji serwisu pornograficznego z żądaniem usunięcia materiałów.