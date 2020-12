Oszustwa na OLX poprzez WhatsApp. Uważajcie na phishing

Oszustwa phishingowe na platformie OLX.

Na platformie OLX sprzedawałem używany stół. Osoba zainteresowana zakupem skontaktowała się ze mną za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Nie miałem żadnych podejrzeń aż do momentu, kiedy zaczęliśmy ustalać kwestie dotyczące płatności. Mój rozmówca wysłał mi link jakoby prowadzący do strony umożliwiającej realizację płatności. Jednak dostrzegłem, iż link jest nieprawidłowy, ponieważ zawierał domenę olx-oferta.pl zamiast olx.pl. Znając bardzo dobrze mechanizmy wykorzystywane przez cyberprzestępców sprawdziłem ten adres w odseparowanej maszynie wirtualnej i po kliknięciu w link okazało się, że to próba wyłudzenia

Platforma handlowa OLX przyciąga coraz większą liczbę użytkowników. Jednakże rosnąca popularność tego serwisu internetowego sprawia, że pojawiają się na nim również cyberoszuści.Podczas poszukiwania atrakcyjnych ofert można trafić na różnych hochsztaplerów, którzy szukają okazji do wyłudzenia danych bądź pieniędzy. Jedną z najczęściej spotykanych form oszustwa jest. W ostatnim czasie na platformie OLX odnotowano dużą aktywność oszustów komunikujących się z potencjalnymi nabywcami poprzez aplikację WhatsApp Często posługują się oni łamaną polszczyzną i wysyłają spreparowane linki, które rzekomo prowadzą do stron pozwalających na skorzystanie z usług związanych z nadaniem paczki czy też realizacji płatności online. W rzeczywistości przekierowują one ofiary do serwisów internetowych wyłudzających głównie dane uwierzytelniające np. do bankowości elektronicznej.- tłumaczy Aleksander Jagosz Head of Security Integration Department z Integrated Solutions.