Polka straciła majątek. Uwierzyła, że Will Smith przekaże jej fortunę

Oszustwo na nigeryjskiego księcia.

Obiecał 6 milionów dolarów i kosztowności

Na namierzenie przestępcy nie ma szans

Wydawać by się mogło, że oszustwa na "nigeryjskiego księcia" przestały być skuteczne już z początkiem wieku. Niestety, wiele osób wciąż nabiera się na tą jedną z najmniej wyszukaną metod cyberprzestępców, wierząc, że ktoś na drugim końcu świata chce przekazać im bajońskiego sumy pieniędzy. W opisywanej przez polską Policję historii nigeryjskim księciem jest znany amerykański aktor, Will Smith, a poszkodowaną - 35-letnia mieszkanka powiatu chełmskiego.Schemat działania przestępcy był typowy dla tego rodzaju oszustwa. Kobieta otrzymała wiadomość na jednym z portali społecznościowych. Napisał do niej rzekomo znany amerykański aktor, Will Smith. Kobieta uwierzyła mu, że upoważni ją do odbioru wartych 6 milionów dolarów diamentów oraz 3 milionów dolarów w gotówce. Oszust nie tylko rozmawiał z kobietą głosowo, ale nawiązywał z nią także wideopołączenia. Pola nie nabrała absolutnie żadnych podejrzeń.Podszywający się pod amerykańską gwiazdę mężczyzna powiedział, że upoważni 35-latkę do odbioru paczki, jednakże ta musi wnieść "niezbędne opłaty", aby uzyskać "certyfikat" upoważniający ją do odbioru kosztowności oraz zapłacić cło. Polka przelała przestępcy na wskazane rachunki 45 tysięcy złotych. Po wykonaniu przelewu kontakt z internetowym "adoratorem" słabł, aż w końcu się urwał.Prowadzący sprawę lubelscy policjanci ustalają prawdziwą tożsamość sprawcy przestępstwa, ale wykrywalność tego rodzaju oszustw jest w zasadzie zerowa. Pieniędzy z pewnością również nie uda się odzyskać.Wraz z policjantami apelujemy o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Rozmawiajcie ze swoimi bliskimi o tego rodzaju oszustwach i uświadamiajcie ich, żeby nie wierzyli obcym w sieci.Źródło: policja.pl, zdj. tyt kadr z filmu Rest in Peace Uncle Phil